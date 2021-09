Rekordmange skip i kø

Før coronapandemien var det uvanlig at flere enn ett skip ventet på å få legge til i de store havnene i Los Angeles og Long Beach i California. I helgen nådde antallet 73, det meste noen gang, ifølge BBC News.

Det er nesten dobbelt så mange som i august.

De to havnene håndterer rundt 40 prosent av all containerfrakt til USA.

Gene Seroka, leder for havnen i Los Angeles, advarte i forrige uke om at et betydelig volum med last var på vei, både ut inneværende år og inn i 2022, ifølge BBC. Hittil i år har havnen håndtert 30 prosent mer last enn i hele 2020.

En forklaring på skipskøen er gjenåpningen etter coronapandemien og den stigende importetterspørselen i USA.