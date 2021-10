Den ekstreme mangelen på ledige containerskip har løftet ratene til rekordhøye nivåer, og Coca-Cola har nå chartret bulkskip for å holde produksjonsapparatet i gang verden over.

Beslutningen ble ifølge Splash247 offentliggjort av Coca-Colas innkjøpsdirektør Alan Smith på LinkedIn fredag.

«Når du ikke kan få skaffet containere eller plass grunnet den nåværende fraktkrisen til sjøs, måtte vi tenke utenfor boksen», skrev han i en oppdatering.

Drikkevaregiganten har leid inn de tre handysize-skipene Aphrodite M (Empire Bulkers), Weco Lucilia C (AM Nomikos) og Zhe Hai 505 (Zhejiang Shipping) til å frakte 60.000 tonn materialer.

Vil gjøre det igjen

Smith legger til at skiftet til bulkfrakt er det første av mange planlagte de neste månedene.

Mange befraktere har de siste månedene kommet opp med kreative løsninger for å få varene sine til markedet, og nettstedet viser til at giganter som Walmart, Ikea og Home Depot alle har chartret sine egne containerskip.

Mangelen på containerskip har vært så stor at sjefen for shippingkonsulentene i New York-baserte Ocean Audit, Steve Ferreira, gjentatte ganger har brukt ordet «containergeddon» for å beskrive situasjonen.