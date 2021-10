– Fredriksens Avance-bud ikke attraktivt for alle

Etter en evaluering gjort av Pareto Securities i forbindelse med det pliktige tilbudet fra Hemen Holding på alle aksjer i Avance Gas til 43 kroner pr. aksje, konkluderer styret med at tilbudet er attraktivt for noen, men ikke alle, går det frem av en børsmelding mandag.

Etter en nøye gjennomgang av vilkårene i tilbudet, og evalueringen fra Pareto tatt i betraktning, mener styret at tilbudsprisen er «fair» fra et kortsiktig økonomisk synspunkt.

«Basert på en samlet vurdering av relevante faktorer, blant annet med tanke på tilbudsprisen og styrets syn på utsiktene for selskapet på frittstående grunnlag, tror vi at tilbudet kan være attraktivt for noen, men ikke alle aksjonærer, og anbefaler derfor hver aksjonær å vurdere tilbudet», skriver selskapet.

Styreleder Erik O. Jacobsen har ikke til hensikt å godta tilbudet med hensyn til hans aksjer, som holdes gjennom Jaco AS.