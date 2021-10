DNB Markets anbefaler shippingaksje – onsdag kommer tallene

Onsdag presenterer Stolt-Nielsen sin tredjekvartalsrapport. DNB Markets har sendt ut en kjøpsanbefaling hvor tallknuserne opererer med et kursmål på 158 kroner.

I forkant av oppdateringen har DNB Markets et EBITDA-estimatet for kvartalet på 112 millioner dollar mens konsensus ligger på 116 millioner dollar. Videre venter meglerhuset at selskaper vil presentere en fortjeneste pr. aksje på 0,06 dollar, mot konsensus på 0,19 dollar.

«Med like over 50 prosent av avtalene innen kjemikalietank oppe for reforhandling og fornyelse i løpet av første kvartal 2022 ser selskapet, basert på ratene inn i det som tradisjonelt er høysesongen for sektoren, etter vårt syn imidlertid ut til å være godt posisjonert for å oppnå attraktive betingelser fremover», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Norne venter også kursoppgang

Fredag i forrige uke kuttet Norne Securities kursmålet på Stolt-Nielsen-aksjen fra 155 til 150 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Meglerhuset beskriver utsiktene på lengre sikt som «forsiktig optimistiske».

«Andre kvartal ble ble påvirket av den harde vinteren, og derfor forventer vi noe høyere inntekter i tredje kvartal. Likevel kan økte bunkerspriser senke marginene, og derfor vil forventningene til de andre tallene i regnskapet være ganske likt forrige kvartal», skrev Norne Securities i rapporten.

Tirsdag omsettes aksjen for 122,8 kroner, opp 1,5 prosent.

I et intervju med Finansavisen mandag sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, at mange investorer har valgt å ta gevinst på Oslo Børs den siste tiden.