Kjøper 14 år gammelt skip for 135 millioner

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation har inngått en avtale om å overta et supramax-fartøy for 15,75 millioner dollar, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer 135 millioner kroner.

Fartøyet leveres mellom 15. oktober og 3. desember. Selger er Tesoro Transport.

Supramax-fartøyet har en kapasitet på 53.350 tonn og ble bygget i 2007 ved Shanghai Shipyard Co.

Jinhui betaler 3,15 millioner dollar først, mens resten gjøres opp ved levering.