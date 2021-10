Western Bulk opplyser at basert på gjeldende markedsutsikter for fjerde kvartal, ser selskapet nå et nettoresultat etter skatt på mellom 50 og 60 millioner dollar for helåret 2021.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Dette er en bedring på 10 millioner dollar fra tidligere intervall på 40-50 millioner dollar som ble indikert halvårsrapporten.