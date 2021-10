Stolt-Nielsen over konsensus

Driftsinntektene i tremånedersperioden juni-august - Stolt-Nielsen har avvikende regnskapsår – kom opp i 580,9 millioner dollar. På samme tid i fjor var omsetningen 474 millioner dollar.

Fremgangen skyldes ifølge konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen primært god drift og sterke markeder for virksomhetsområdene Stolt Tank Containers og Stolt Sea Farm.

Siden årsskiftet er Stolt-Nielsen-aksjen opp 13,8 prosent til 125,20 kroner på Oslo Børs. Det gir selskapet en markedsverdi på vel 8 milliarder kroner.

Meglerhuset Kepler Cheuvreux opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 206 kroner på aksjen og viser til at EBITDA-resultatet i kvartalet endte 23 prosent over analytikernes konsensusestimater.