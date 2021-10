Vil ha konkret mål for havvind

Ap og Sp har varslet et taktskifte i norsk industripolitikk, og Norges Rederiforbund vil ha en aktiv maritim politikk som bidrar til den grønne omstillingen som allerede er i gang i norske rederier.

I tillegg til en grønn tiltakspakke for klimavennlig omstilling av skip og etablering av et CO2-fond, forventes det ambisiøse tiltak innen havvind, blant annet ved at det fastsettes et konkret mål for produksjon på 3 gigawatt innen 2030.

– Det er behov for et hjemmemarked for havvind. Et bredt aktørbilde sikrer at flere bedrifter får ta del i teknologiutvikling og mulighetene den gir for industrieksport, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund i en kommentar.

Han har samtidig forventninger til at de generelle maritime rammevilkårene blir styrket med en ny regjering.

– Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdier i hele landet, og er en av Norges viktigste eksportnæringer. Det er viktig at partiene ser behovet for forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre en sterk, norsk maritim næring. Da må rederiskatteordningen videreføres og være konkurransedyktig sammenlignet med de andre europeiske ordningene. I tillegg må norske sjøfolk styrke konkurransekraften gjennom en bedre nettolønnsordning, sier han.

Fra vei til sjø

Rederiforbundets sjef ser også frem til å jobbe mot målet om at 30 prosent av veitransporten skal flyttes over på sjø og bane innen 2030 – et mål som Ap og Sp vil fastsette.

– Dette er et godt og ambisiøst mål, som forutsetter en aktiv politikk for å styrke sjøveien, sier Solberg, som samtidig maner den nye regjeringen til å følge opp rammevilkårene for maritim næring som nå avklares i EU.

– EØS-avtalen er i dag den beste garantien vi har for stabil og forutsigbar handel med EU. Den sikrer markedsadgang for norske skip som anløper europeiske havner, samt skip som tilbyr sine tjenester på andre europeiske lands sokler, sier Solberg.