Onsdag la Stolt-Nielsen frem tallene for tremånedersperioden juni-august – Stolt-Nielsen har avvikende regnskapsår. Der kunne rederikjempen vise til driftsinntekter på 580,9 millioner dollar, mot en omsetningen på 474 millioner dollar samme periode i fjor. EBITDA-resultatet for kvartalet endte 23 prosent over analytikernes konsensusestimater.

Ifølge konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen skyldes fremgangen primært god drift og sterke markeder for virksomhetsområdene Stolt Tank Containers og Stolt Sea Farm.

Dette har gjort at DNB Markets har oppdatert dekningen sin av selskapet og torsdag skriver meglerhuset at de har hevet prognosene for EBITDA med 13 prosent etter kvartalsrapporten.

Meglerhuset tar samtidig og oppjusterer kursmålet med 8 kroner, til 166 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefalingen

60 prosent oppside

Kepler Cheuvreux på sin side høyner kursmålet med bare tre kroner, men ser til gjengjeld allerede en mye større oppside og vil ha aksjekursen opp til 209 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 60 prosent fra dagens kurs.



«Selv om planen om å børsnotere Stolt Sea Farm har stoppet står en potensiell børsnotering av Stolt Tankers fortsatt på agendaen», skriver Kepler i en oppdatering torsdag.

Ifølge meglerhuset kommer oppdateringen som en følge av høyere verdier fra Tank Containers sammen med at markedene for råolje og produkttankskiper blitt bedre og det er ventet et mer stabilt markedet for kjemikalietransport i vinter, skriver TDN Direkt.

Kepler hever estimatene for EBITDA for 2021 med 6 prosent, mens prognosene for det justerte nettoresultatet blir satt opp med 57 prosent.