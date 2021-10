Myndighetene undersøker fortsatt hva som førte til lekkasjen, som startet lørdag. Oljen har etter hvert spredt seg og ført til store miljøskader på strendene sør i California.

En av teoriene er at et anker har dratt med seg deler av rørledningen.

Rødledningen tilhører selskapet Amplify Energy, som er basert i Houston, og som driver tre oljeplattformer sør for Los Angeles.

Rotterdam Express seiler under tysk flagg, og fartøyet er over 300 meter langt. Det var ankret opp like ved stedet der rørledningen revnet utenfor Huntington Beach.

(©NTB)