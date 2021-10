Golden Ocean selger to skip

Golden Ocean har inngått en avtale om salg av to eldre panamax-fartøy, «Golden Opportunity» og «Golden Endurer», for 37,2 millioner dollar. Samtidig har selskapet inngått en avtale for bygging av fire kamsarmax-fartøy. Det fremgår av en melding mandag.

Golden Ocean vil bokføre en gevinst fra salg på om lag 4,9 millioner dollar i tredje kvartal og 5,0 millioner dollar i fjerde kvartal, og netto kontantproveny fra transaksjonen er rundt 22,2 millioner dollar.

Kontantprovenyet vil finansiere nær halvparten av estimert kapital for kamsarmax-fartøyene. Resten vil bli finansiert av kontanter og langsiktig gjeldsfinansiering som vil bli sikret nærmere levering, som er ventet i tredje og fjerde kvartal i 2023.

«Selskapet vil fortsette å vurdere mulighetene for å selge eldre tonnasje på attraktive nivåer. Golden Ocean vil dermed kunne fortsette å forbedre sin flåtesammensetning uten å påvirke utbyttekapasiteten», heter det i meldingen.