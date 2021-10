Trøim-satsing hentet 425 mill. etter sterk etterspørsel

Tor Olav Trøims nye shippingsatsing, tørrlastrederiet Himalaya, har hentet totalt 50 millioner dollar, cirka 425 millioner kroner, i en rettet emisjon, fremgår det av en melding mandag.

Opprinnelig skulle rederiet styrke egenkapitalen med 45 millioner dollar, med en emisjonskurs fastsatt til 7,00 dollar. Fredag ble emisjonen utvidet til 50 millioner dollar, som følge av sterk investorinteresse.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes på avdragsbetalinger for rederiets nybyggprogram ved New Times-verftet i Kina.

12 store newcastlemax-fartøyer er under bygging ved verftet. Verdsettelsen av fartøyene ligger nå godt over den avtalte kontraktsprisen, løftet av det sterke fraktmarkedet for skipene.

Drøyt 7,14 millioner aksjer utstedes i forbindelse med emisjonen. I dag er Himalaya Shipping notert på det norske OTC-markedet, men selskapet har planer om notering på Oslo Børs innen årsslutt. Og etter den nå gjennomførte emisjonen har rederiet nok aksjonærer til å innfri noteringskravene, opplyses det.

Trøims Drew Holding gikk selv inn med cirka 5 millioner dollar, rundt 42,6 millioner kroner.

DNB Markets, ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, Cleaves Securities og Fearnley Securities bisto alle i transaksjonen.