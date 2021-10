Fredriksen over 75 prosent i Avance

I forbindelse med det pliktige budet fra John Fredriksens Hemen Holding for alle aksjene i Avance Gas, opplyses det nå at Hemen har mottatt aksepter for 26.051.095 aksjer tilsvarende 33,65 prosent av aksjene i selskapet ved utløpet av tilbudsperioden.

Det fremgår av en melding onsdag.

Hemen og Frontline kontrollerer med det 58.795.337 aksjer i Avance Gas, tilsvarende 75,94 prosent av selskapet.