Belships sikrer seg nybygg

Belships har inngått en avtale for kjøp av et ultramax-nybygg på 64.000 dødvekttonn, som er under konstruksjon ved et japansk skipsverft, opplyses det i en børsmelding.

Levering er ventet til januar 2023, og selskapet har som intensjon å finansiere skipet på tilsvarende måte som tidligere kjøp, som impliserer en fastrate bareboat-charter på rundt 10 år, med kjøpsopsjoner.

Estimert cash-breakeven ved levering er ventet til om lag 11.500 dollar pr dag inkludert driftskostnader. Konkludering av avtalen er ventet innen fjerde kvartal 2021.

Belships har i tillegg inngått en TC-kontrakt for et av deres ultramax-skip for en periode på 22-24 måneder til en bruttorate på 26.250 dollar pr dag. Kontrakten er ventet å starte i slutten av oktober 2021.