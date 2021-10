Etter et møte med president Joe Biden i forrige uke sier sjefen for Northwest Seaport Alliance, som styrer havnetrafikken i delstaten Washington i USA, at de vil utvide arbeidstiden på havnene i Seattle og Tacoma.

Utvidelsen kommer som en følge av køen som har oppstått i kjølevannet av pandemien,

Ifølge adm. direktør John Wolfe ligger det for øyeblikket 15 fartøy i kø i sundet, når det normalt bare er for skipene å kjøre rett inn. Derfor legger havnene nå opp til både nattarbeid og arbeid på lørdager. Men Wolfe advarer om at det ikke alene ikke vil være nok til å løse problemet, skriver The Seattle Times.

For selv om terminalen er en del av ligningen, sier Wolfe at lastebilene som skal flytte containere fra terminaler til lagre også er en mangelvare, samtidig som at lagrene allerede er fulle, noe gir lite plass til å lagre nye containere.

– Når en hvilken som helst del av forsyningskjeden begynner å bli strukket til det ytterste, er det som en dominoeffekt. Når en dominobrikke faller, begynner de andre delene av forsyningskjeden å falle, og det er det vi opplever nå, sier Wolfe.



Havnene i Seattle og Tacoma er til sammen USAs femte største havn, og sysselsetter direkte og indirekte over 150.000 ansatte.