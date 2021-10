I vinter solgte Oslo-selskapet sine to gjenværende heleide tørrlastskip, «Eagle Strait» og «Vincent Genesis», etter store tap.

Men underskuddet på disse overskygges nå av en solid inntjening på tre innbefraktede skip i kamsarmax-klassen og en ultramax bulkcarrier.

De er leid inn på perioder fra japanske eiere for opptil fem år med kjøpsopsjoner etter tre år.

Med avtaler om dagrater fra 12.000 dollar ligger Vincent an til et solid resultat ettersom spotmarkedet nå er på 36.800 dollar dagen for 81.600-tonnerne.

– Meget gode resultater

– På grunn av kapitalsituasjonen og et fortsatt usikkert marked i slutten av 2020 prioriterte vi de nye innchartrede skipene. Salget av de to supramax-ene medførte at vi sikret disse fire, som vi nå høster meget gode resultater av både inntjenings- og verdimessig, sier Vincent Shipping-sjefen Jan Lund til Finansavisen.

Ifølge Clarksons Platou ligger snittinntjeningen for fartøyer av denne typen i overkant av 26.000 dollar dagen hittil i år. Hvis dette nivået holder seg ut året, kan Vincent Shipping få et resultat på opp mot 20 millioner dollar for året under ett.

Lund vil ikke kommentere dette regnestykket, men sier at rederiet drar nytte av det sterke fraktmarkedet ved inngåelse av nye lastekontrakter.