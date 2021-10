Dundrende underskudd for Hansson

Siden 2016 har Herbjørn og Alexander Hanssons investeringsselskap High Seas lagt frem underskudd på henholdsvis 146, 222 og 23 millioner kroner. 2019 endte med et plussresultat på 159 millioner kroner, mens ferske 2020-tall viser et tap på 153 millioner kroner.

Det gir et samlet tap på 385 millioner kroner de fem seneste årene.

Så hva er det som tynger regnskapet til Hansson-familien? Jo det er nedskrivninger av finansielle eiendeler på over 171 millioner kroner.

Ved utgangen av fjoråret eide High Seas markedsbaserte aksjer for 97,2 millioner kroner, mot 366,2 millioner kroner året før. Nedskrivningene på 171 millioner kroner stammer trolig fra negativ kursutvikling for tankrederiet Nordic American Tankers.

I fjor falt aksjen fra 4,86 til 2,95 kroner på New York-børsen. Det er verdt å legge til at rederiet er kjent for å betale kvartalsvis utbytter uansett vær.

«Det er mange som prøver å kopiere oss, og det er det ingen som klarer, men det er noe på engelsk som kalles at «copying is the best form of flattering». Så at selskaper gjør som vi gjør er helt klart et godt tegn», sa Herbjørn Hansson til Finansavisen nylig.

High Seas (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 0,9 0,1 Driftsresultat −0,7 −0,6 Resultat før skatt −153,3 159,1 Årsresultat −153,3 159,1

Lite egenkapital

Ved utgangen av fjoråret hadde High Seas en balanse på nesten 103 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde snaut 16 millioner.

Det betyr at nesten hele balansen er sysselsatt i aksjemarkedet, men Hansson-familien eier også møbelfabrikken Aksel L. Hansson, som lager Jærstolen «Aksel».

Den aksjeposten er ifølge regnskapsnotene verdt rundt 20 millioner kroner, mens den står bokført til 1,9 millioner kroner. Det betyr at det foreligger merverdier i balansen til High Seas.