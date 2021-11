DNB Markets anbefaler utbyttemaskin

Tirsdag 26. oktober presenterer Klaveness Combination Carriers sine kvartalstall. Selskapet har nylig fullført et nybyggingsprogram og disponerer 17 fartøy som DNB Markets mener vil være godt posisjonert for å levere god avkastning med lave utslipp og mindre variasjoner i inntjeningen enn andre aktører innen sektoren.

«Skipene er egnet for frakt av kombinerte laster, kan ta laster begge veier og begrenser behovet for å gå i ballast. Vi venter på sikt en solid utbyttekapasitet og estimerer et utbytte på 0,81 dollar pr. aksje fra 2023», skriver DNB Markets. Det tilsvarer et utbytte på 6,75 kroner pr. aksje.

For en uke siden ble det kjent at Klaveness Combination Carriers har solgt et 21-årig CABU-fartøy i det rederiet omtaler som et historisk sterkt tørrlastmarked. Salget vil gi en gevinst på cirka 6,5 millioner dollar og en estimert netto kontanteffekt på 10,6 millioner dollar, opplyser rederiet. Det tilsvarer henholdsvis 55 og 90 millioner kroner.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 53 kroner, opp 1 prosent, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 2,55 milliarder kroner. DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen og opererer med et kursmål på 65 kroner.