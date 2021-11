TILBAKEBETALER PREMIEINNTEKTER FOR TI ÅR: Det er medlemmene, det vil si rederibedriftene, som er forsikringstagere og eiere i Den Norske Krigsforsikring for Skib. Nå er finansdirektør Sverre Theodor Huse (t.v.) og adm. direktør Svein Ringbakken klar til å tilbakebetale 300 millioner dollar til eierne etter at Finanstilsynet har godkjent transaksjonen. Foto: Iván Kverme