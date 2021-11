DNB oppgraderer MPC Container Ships

I en oppdatering har DNB Markets oppgradert MPC Container Ships fra hold til en kjøpsanbefaling. Samtidig blir kursmålet justert ned fra 27 kroner til 24,4 kroner pr. aksje.

DNB sier at de har måttet oppdatere de kortsiktige charterestimatene, siden køene i flere havner fortsetter, melder TDN Direkt.

Endringene kommer etter at MPC-aksjen har falt 25 prosent siden august.

Clarkson tror på dobling

Clarksons Platou Securities-analytiker Frode Mørkedal var derimot ute i forrige uke og sa at han tror aksjen vil doble seg og satte kursmålet til 40 kroner pr. aksje.



Møland venter at utbyttet neste år kan bli på 5 kroner pr. aksje, tilsvarende 25 prosent av dagens børskurs. Det betyr i tilfelle en samlet utbetaling på vel 2,2 milliarder kroner. Parallelt vil rederiet kunne bli netto gjeldfritt mot slutten av første kvartal neste år.

Revideringen fra Møland kom etter at selskapet varslet markedet om salg av seks skip for 135 millioner dollar og refinansiering av gjeld, blant annet med tilbakebetaling av et større obligasjonslån.