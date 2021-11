Vil ha nullutslipp i shipping

Japan, som har verdens tredje største handelsflåte, har snudd helt når det kommer til klimamål sier nå at de ønsker at skipsfarten skal sette et mål om nullutslipp.

«DET GRØNNE SKIFTET»: Japan beveger seg allerede i en mer miljøvennlig retning etter at Fumio Kishida tok over statsministerrollen i begynnelsen av måneden. Foto: Bloomberg

«Solens rike» har ved gjentatte ganger blitt kritisert for sine stusselige klimaløfter for skipsfarten av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). Tirsdag kom derimot nyheten om at den japanske delegasjonen til IMOs klimakomite, som skal møtes i november, vil støtte oppropet om å gjøre shippingindustrien utslippsfri innen 2050, skriver bransjenettstedet Splash247.

Et krav om nullutslipp vil være en kraftig innstramming av de tidligere kravene, som har gått ut på redusere utslippene med 50 prosent innen 2050.

USA var den første store shippingnasjonen som ba om nullutslipp for shippingindustrien i april. Et krav som senere er blitt støttet av flere land blant annet Storbritannia. I tillegg har også Australia kommet med sine egne nullutslippskrav innen 2050, som en oppvarming til klimakonferansen COP26, som blir arrangert neste uke i Glasgow.