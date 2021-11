Resultatet på bunnlinjen endte på knallsterke 21,6 millioner dollar etter at rederiets 8 newcastlemax-ere dro inn en snittrater på svært så hyggelige 46.000 dollar dagen i kvartalet. I andre kvartal, som også var et meget godt kvartal for aktørene i tørrlastsegmentet, endte resultatet til 2020 Bulkers på 17,1 millioner dollar og den gang lå snittinntjeningen på skipene på 39.500 dollar dagen,

2020 Bulkers betaler ut utbytte hver måned og for juli, august og september får selskapets aksjonærer et utbytte på 0,97 dollar pr. aksje. Tørrbulkrederiet har nå betalt ut utbytte i 13 måneder på rad.

Ratene til himmels

2020 Bulkers har åtte Newcastlemax-ere, alle på 208.000 dødvekttonn og alle med scrubbere, i flåten. Ratene i capesize- og newcastlemax-segmentet har gått som en kule i år. Ved inngangen til 2021 lå spotratene på rundt 10.000 dollar dagen. Siden har det gått oppover i solid marsjfart og den foreløpige ratetoppen ble nådd i midten av september da spotratene steg helt opp i 87.000 dollar dagen.

Årsaken til den voldsomme oppgangen i inntjeningen kan i hovedsak tilskrives økende jernmalmeksport ut fra både Brasil og Australia, og det har generelt vært økende import til flere asiatiske og europeiske land. I tillegg tok eksporten av kull fra USA og Canada seg gradvis opp utover høsten hvilket bidro til økt tonnmil-effekt, da mye av kullet gikk til Asia. Værmessige forhold og pandemirelaterte logistikkproblemer var også med på å stramme til markedet ytterligere.

I oktober har imidlertid capesizemarkedet snudd nedover igjen. Ratefallet har vært spesielt kraftig de seneste dagene og spotinntjeningen er nå nede i under 45.000 dollar dagen.

2020 Bulkers (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 31,2 15,7 Driftsresultat 24,1 7,7 Resultat før skatt 21,6 4,8 Resultat etter skatt 21,6 21,6