Venter saftig ordreskrell til neste år

Sør-Korea forventer at antallet nybygg ved verftene vil gå ned fra de høye nivåene i 2021.

En ny rapport fra Export-Import Bank of Korea har sett på årets sterke bestillingsvekst av container- og LPG-skip, og anslår at ordrenivåene ikke vil opprettholdes i året som kommer, melder The Maritime Executive.

Rapporten slår fast at skipsbyggerne i Sør-Korea vil fullføre året med ordrer på totalt 17 millioner tonn, tilsvarende 42 milliarder dollar.

Til neste år ventes det et fall på 23,5 prosent, til 13 millioner tonn, som tilsvarer 34 milliarder dollar, en nedgang på 19 prosent.

Globalt slår rapporten fast at det vil tikke inn bestillinger for totalt 96,5 milliarder dollar i år, mens den totale ordreverdien for verftene er ventet å gå ned med cirka 10 prosent, til 86 milliarder dollar, i 2022.

Det tilsvarer en reduksjon til 35 millioner tonn.

Sterkt oppsving i år

En annen rapport fra Overseas Economic Research Institute tar for seg trendene i markedet, og peker på en tre til fire ganger økning i fraktratene som en nøkkelfaktor for den sterke ordreinngangen inneværende år. I tillegg trekkes den sterke etterspørselen etter fraktalternativer frem som en avgjørende faktor.

Av rapporten fremgår det også at segmenter innen skipsbygging har fortsatt å henge etter, til tross for veksten i container- og gasskip. Analyseinstituttet mener også at det pågående IMO-regelverket for miljø vil tynge skipsbyggingsmarkedet fremover.

Overseas Economic Research Institute anslår at antall ordre vil overstige 41 millioner tonn i 2021, som tilsvarer en økning på 80 prosent sammenlignet med fjoråret. Ved utgangen av tredje kvartal rapporterte det britiske selskapet Clarkson Research at ordrene var mer enn tre ganger så høye, tilsvarende 37,5 millioner tonn bestilt mellom januar og september 2021, ifølge The Maritime Executive.