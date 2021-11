Gram Car Carrier har en 40 år lang historie og nå vil de på børs. Selskapet har drevet i Singapore, men nå skal alt hentes hjem igjen til Norge. Vi får besøk i studio av konsernsjef Georg Whist som forteller om hvorfor de vil hente nesten en milliard kroner, hvordan markedet for bilfrakt er og hvor mange elbiler som tyter ut av Kina.

–Hvorfor Euronext Growth og ikke hovedlisten?



– Vi kommer til å være på hovedlisten innen 6-12 måneder. Vi kvalifiserer for en notering på hovedlisten, det eneste vi mangler er 500 aksjonærer. Vi går først på Euronext Growth får å nå flere aksjonærer, og så i løpet av neste år skal vi være på hovedlisten.

Skal bli et utbytteselskap

– Vi ønsker å bli et utbytteselskap. 50 prosent av overskuddet skal sendes tilbake til aksjonærene hvert kvartal allerede neste år, og flere nåværende aksjonærene tegner seg i emisjonen som som skal være på 100-110 millioner dollar. Vi forventer å betale ut 500 millioner kroner i utbytte de neste tre årene, sier Georg Whist, og fortsetter:

– Det vi har sett nå er at det er et voldsomt underskudd på halvledere, som er en viktig komponent i biler. Det dette betyr er at bilprodusenter selger flere biler enn de produserer. Det har ført til at lagrene av biler er historisk lave, og bruktbilprisene skyter i været. Videre var kjempedårlig vilkår i bransjen i fjor, 25 car carriers ble vraket, det skulle man aldri gjort, for nå er det «supertight», men dette er gunstig for oss sier Whist

Dere skal hente 100-110 millioner dollar, men dere verdsetter jo skipet til omtrent like mye som dere henter. Hva skal dere da bruke de pengene dere henter på?

– Vi skal ta flåten hjem, refinansiere med lån og egenkapital, og setter oss opp med en konservativ kapitalstruktur, for å være klar til å betale ubtytter.