Lavere omsetning for Ocean Yield

Ocean Yield endte tredje kvartal med et resultat før skatt på 15,7 millioner dollar, en klar oppgang fra underskuddet på 6,6 millioner i tilsvarende periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen endte imidlertid på 44,7 millioner dollar, ned fra 57,2 millioner i tredje kvartal 2020.

I midten av september ble det meldt at et amerikansk investeringsselskap byr 7,2 milliarder kroner for selskapet. Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største eier i selskapet, og pliktet seg til å godta budet.

Ifølge rapporten har styret bestemt at det skal utbetales et kvartalsutbytte på 5,70 cent pr. aksje, tilsvarende om lag 50 øre aksjen.

Ocean Yield Skipseiende selskap med investeringer innenfor oljeservice og industriell shipping.

Adm. dir. er Lars Solbakken.

Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Etablert i 2012 på grunnlag av eiendeler fra oljeservice-sektoren som tilhørte Aker.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Capital.