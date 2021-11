Skipene har ikke levert tilfredsstillende resultater, og Odfjell har derfor tatt beslutningen om å forlate dette nisjemarkedet.

Salget markerer en exit fra Odfjells regionale trade i Asia, ettersom det siste gjenværende fartøyet på timecharter til Odfjell også vil bli levert tilbake til eieren i januar.

Nedskriver 178 mill.

Transaksjonen resulterer i en nedskrivning på 21 millioner dollar, tilsvarende 178 millioner kroner, i Odfjells regnskap for tredje kvartal.



Heretter skal det børsnoterte rederiet og terminalselskapet med hovedkvarter på Minde i Bergen fokusere 100 prosent på deepsea-segmentet i sin shippingvirksomhet.

Transaksjonen gjennomføres og levering av de tre skipene til den nye eieren er planlagt til januar/februar. Nettoeffekten etter tilbakebetaling av lån og provisjon er ifølge rederiet cirka én million dollar.

Skipene som nå forsvinner ut av flåten er 9.000-tonnerne «Bow Dalian», «Bow Nangang» og «Bow Fuling». De er bygget i 2012 og 2013. VesselsValue opererer med en samlet verdi på vel 30 millioner dollar.

Bergen-rederiet hadde totalt 15 skip i regional trade da det i 2016 besluttet å selge seg ut av denne virksomheten i Europa.

– Veldig tøft marked

– Vi har jobbet hardt for å kunne få fornuftige marginer ut av den regionale traden i Asia, men dette er et veldig tøft marked. Det har gått utover resultatene, sier investorkontakt Bjørn Kristian Røed.

Han viser til at deler av tanken bak de regionale skipene med å utføre transshipment for rederiets deepsea-skip ikke er like relevant i dagens marked i Asia.

– Vi vil fremdeles ha tre skip som opererer regionalt i Sør-Amerika, men disse leverer gode resultater og utfyller deepsea-flåten på en god måte, sier Røed.

Ifølge en børsmelding tirsdag vil avgjørelsen om å trekke seg ut av shortsea-trafikken i Asia bidra positivt til rederiets resultater fremover.

Odfjells A-aksje ble tirsdag handlet uendret til 32,40 kroner på Oslo Børs.