Det var i januar i fjor at børsnoterte Standard Drilling tok en eierandel på 33,3 prosent i et VLCC-nybygg. Kjøpesummen ble oppgitt til 106 millioner dollar.

Medregnet arbeidskapital investerte Spetalen-selskapet 36,5 millioner dollar i skipet. Hele beløpet var egenkapital. Nybygget fikk navnet «Gustavia S» og ble eid av et selskap registert på Mashall Islands.

I forbindelse med salget verdsettes «Gustavia S» nå til 93 millioner dollar. Spetalen-selskapet får et oppgjør på 14,1 millioner dollar for sin eierandel og vil ta et tap på 0,8 millioner dollar i tredje kvartal.

TradeWinds mener det er sannsynlig at kjøper er en av Standard Drillings partnere i skipet, George Enconomou eller Idan Ofer. De tre hadde organisert sitt felles eierskap i selskapet Zeta Owners, mens Economous greske managementselskap TMS Tankers har tatt hånd om driften.

Standard Drilling har i dag en investeringsportefølje på 46 millioner dollar. Den største posten er en andel i Weatherford International.

Tirsdag ettermiddag ble aksjen omsatt for 1,398 kroner på Oslo Børs. Det priser selskapet til 733 millioner kroner.