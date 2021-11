Kjempesatsing i Skandinavias største havn

Havnen i Gøteborg ønsker å utvikle infrastruktur tilpasset hydrogen. Målet er å både kunne legge til rette for produksjon, i tillegg til forsyning. Som et knutepunkt for Skandinavia mener de havneansvarlige at det allerede eksisterer en sterk etterspørsel, og at etableringen av en hydrogenhub vil bidra til videre vekst, melder The Maritime Executive.

Havnemyndighetene i Gøteborg og Statkraft har inngått et samarbeid for å utforske potensialet for en lagringsfasilitet og fyllestasjoner for hydrogen i havnen. En studie er allerede igangsatt og vil i første omgang fokusere på sikkerhetsaspektene.

Studien er ventet å være fullført i 2022.

«Havnen i Gøteborg er Skandinavias største, og et knutepunkt for transport med skip, jernbane og på vei. Hydrogen har potensialet til å erstatte fossilt drivstoff for samtlige transportløsninger», sier Arvid Guthed, visepresident for havneutvikling for havnen i Gøteborg, til The Maritime Executive.

Den planlagte hydrogenfasiliteten vil ha en kapasitet på fire megawatt (MW), som kan produsere inntil to tonn hydrogen pr. dag. Det tilsvarer 2.200 tonn diesel og kan redusere utslippene med minst fire tonn pr. dag. Kapasiteten skal kunne utvides med økt etterspørsel.

Sveriges mål er å redusere utslippene fra innenlands transport med 70 prosent innen 2030.