American Roll-On Roll-Off Carrier Group (ARC) ble ikke valgt av United States Transportation Commando (Transcom) for å tilby globale flyttetjenester for det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD) og den amerikanske kystvakten (U.S. Coast Guard) under Global Household Goods (GHC)-kontrakten, opplyser Wallenius Wilhelmsen i en melding torsdag.

ARC, som er et datterselskap av Wallenius Wilhelmsen, ble tildelt GHC-kontrakten i april 2020. Andre budgivere kom med innsigelser, og etter dette gjorde myndighetene en ny evaluering.

ARC har bedt om en debrief fra Transcom, og vil vurdere sine muligheter for å protestere på beslutningen.