Etter et år med rekordinntekter for containerskiprederiene, er det nå flere tegn på at toppen har passert og den bratte nedturen fra rekordnivåer har begynt.

World Container-indeks fra Drewry har den seneste uken falt med 3,9 prosent til 9.195,41 dollar for 40 fots containere (FEU). Det er det største fallet i globale spotpriser på over enn 12 måneder, melder bransjenettstedet Splash247.

Beskjedent fall for Europa

Kursen for en 40 fots container på ruten Shanghai-Los Angeles falt med 1.119 dollar, viser indeksen. Det er første gang siden juli at fraktratene er under 10.000 dollar pr. FEU – til 9.857 dollar. Fra Shanghai til New York falt prisen med nesten 900 dollar, til 12.667 dollar. Noe som var første gang siden juli at den frakteprisen var under 13.000 dollar.

Mellom Europa og Asia er nedgangen mye mer beskjeden. Fra Shanghai-Rotterdam har prisen falt med 264 dollar den seneste uken, mens fra Shanghai til Genova var nedgangen 430 dollar pr. FEU.

«Spotratene er markant ned sammenlignet med den ekstreme toppen i midten av september, men de er også fortsatt på nivåer som er ekstremt høye i en historisk sammenheng», melder Lars Jensen i containerrådgivningsselskapet Vespucci Maritime.

Siden toppen i september er rateprisene for Shanhai-Los Angeles ned 2.500 dollar, mens sammenlignet med gjennomsnittet i november 2019 er prisene fortsatt opp 8.400 dollar.

Tenker langsiktig

Nedgangen kommer samtidig som at rederiene fokuserer på å sikre kunder på langsiktige kontrakter. Tidligere denne uken avslørte verdens største shippingselskap, Maersk, at 64 prosent av kundene deres nå er på langsiktige kontrakter, opp fra 50 prosent ved inngangen av pandemien.

Til tross for nedgangen er det fortsatt kø ved flere store havner. Blant annet har rederiene blitt bedt om å holde seg 150 miles fra land av sikkerhetshensyn ved havnene i Los Angeles og Long Beach, ettersom den seneste tellingen viste at det fortsatt er omkring 70 containerskip som ligger i kø utenfor kysten.