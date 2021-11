Wallenius Wilhelmsen tjente 66 millioner dollar

I tredje kvartal 2021 omsatte Wallenius Wilhelmsen for 990 millioner dollar, opp fra 697 millioner dollar i tredje kvartal 2020. I årets andre kvartal var omsetningen på 978 millioner dollar.

Wallenius Wilhelmsen fikk et EBITDA-resultat på 223 millioner dollar, mot 152 millioner dollar året før, mens EBIT-resultatet endte på 108 millioner dollar, opp fra 40 millioner dollar i tredje kvartal 2020.

Resultat før skatt endte på 66 millioner dollar, mot et resultat på 4 millioner dollar for et år siden.

Bilfrakt- og logistikkonsernet Wallenius Wilhelmsen opplevde en bråstans under pandemien i fjor og satte 15 skip i opplag. Nå er det imidlertid full fart igjen, selv om markedet fortsatt er preget av ubalanser og chipmangel. Vi får besøk av finansdirektør og fung. konsernsjef Torbjørn Wist som forteller om markedsutsiktene og om det snart kan bli utbytter på aksjonærene.

Høyeste EBITDA siden fusjonen

– Wallenius Wilhelmsen leverer den høyeste kvartalsvise EBITDA siden fusjon i 2017, sier Torbjørn Wist, finansdirektør og fungerende adm. direktør.

Høye rater og god lønnsomhetsutviklingen i shipping-delen veide opp for en dempet utvikling innen logistikk-delen. Ved utgangen av tredje kvartal 2021 hadde Wallenius Wilhelmsen en kontantbeholdning på 587 millioner dollar.

– Den globale økonomien er i bedring, men vi er fortsatt forberedt på volatilitet og ubalanse i markedet, sier Wist.

ABG Sundal Collier jekket opp kursmålet før tallene

Tirsdag formiddag ble det kjent at Petter Haugen i meglerhuset ABG Sundal Collier betegner utsiktene for transport av biler og «high & heavy»-laster som meget lovende.

– Dette er kanskje det mest attraktive segmentet innen shipping, uttalte Haugen i en fersk analyse hvor han oppgraderte Wallenius Wilhelmsen fra «hold» til «kjøp» samtidig som kursmålet ble økt fra 25 til 64 kroner.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 990 697 Driftsresultat 108 40 Resultat før skatt 66 4 Resultat etter skatt 65 4

