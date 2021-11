Petter Haugen i meglerhuset ABG Sundal Collier betegner utsiktene for transport av biler og «high & heavy»-laster som meget lovende.

– Dette er kanskje det mest attraktive segmentet innen shipping, sier Haugen i en fersk analyse.

Det er han ikke alene om å mene. Et annet rederi som driver med biltransport er Gram Car Carriers og selskapet sikter mot børs allerede innen november er omme.

– Alt tyder på at vi er på vei inn i en oppadgående trend. Det må være et interessant tidspunkt å kjøpe seg inn på, sier Georg A. Whist, adm. direktør i Gram Car Carriers til Finansavisen.

ABG oppgraderer Wallenius Wilhelmsen fra «hold» til «kjøp», og oppjusterer samtidig kursmålet til 64 kroner pr. aksje fra tidligere 25 kroner.



Det bidro til å løfte aksjen ti prosent til 44,90 kroner på Oslo Børs i tidlig handel tirsdag.

Milliard-overskudd

«Best outlook among all shipping segments» og «Boom ahead as demand outpaces supply growth» skriver Haugen i analysen.

Og forventningene er høye: Etter å ha tapt 306 millioner dollar før skatt i coronakriseåret 2020 venter han et resultat på 133 millioner dollar i år, stigende til 459 millioner dollar i 2022 og 672 millioner dollar i 2023.

Akkumulert betyr det et overskudd på 10,7 milliarder kroner i treårsperioden.

ABG Sundal Collier-analytikeren viser til at ordreboken - bestillinger på nye skip - er beskjeden og vil gi marginal flåtevekst de neste tre årene. Samtidig tror han på sterk vekst i eksporten av nye biler etter noen svake kvartaler.

– Dette vil gi bilskipsrederiene en helt annen forhandlingsmakt overfor produsentene enn før, sier Haugen, som minner om til at fraktratene mer eller mindre har falt kontinuerlig side 2012.

Neste år tror han bildet snur og at Wallenius Wilhelmsen kan forhandle seg frem til greie påslag ved kontraktsfornyelsene.

Spår flere gode år

Han mener Wallenius Wilhelmsen står foran flere veldig gode år, «antagelig de beste selskapet har opplevd så lenge det har vært på børs».

– De neste kvartalene er det en risiko for at bilvolumene faller som følge av leveranseproblemene av halvledere. Men det kan også være en mulighet for at de kan fylle bilskipene med bedre betalt last som «high & heavy» og breakbulk, særlig fordi en del av disse volumene ikke lenger finner plass på containerskip.

– I det litt lengre bildet er vår optimisme betinget av at selskapet nå klarer å presse opp ratene i kontraktene sine. Og det mener vi det er gode muligheter for at det vil få til, sier Haugen.

Av totalt syv analytikere som har dekning på aksjen har seks kjøpsanbefaling og én hold-anbefaling. Ingen anbefaler salg. Gjennomsnittskursmålet ligger på 50,18 kroner.

Etter planen skal Wallenius Wilhelmsen fremlegge sine tredjekvartalstall etter at børsen stenger tirsdag. Onsdag morgen er det presentasjon for investorer, analytikere og långivere.