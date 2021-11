Kepler Cheuvreux nedgraderer Odfjell fra kjøp til hold og senker kursmålet fra 37 til 35 kroner i kjølvannet av forrige ukes kvartalsrapport, går det frem av en analyse datert tirsdag.

Analysesjef for shipping Anders Redigh Karlsen mener kjemikalietankmarkedet fortsatt er svakt, selv om det er regionale forskjeller i etterspørselen.

«Det handler riktignok om en økning for kontraktsfestede rater, men med den nåværende markedssvakheten forutser vi ingen kraftig resultatøkning de kommende kvartalene. Dette vil hemme avkastningen og vi justerer våre estimater etter tredje kvartal for å gi rom for et scenario med mer gradvis gjeninnhenting», skriver han.

POSITIV PÅ SIKT: Anders Redigh Karlsen. Foto: Kapital

Positiv – på lang sikt

Redigh Karlsen tror fortsatt på en langsiktig positiv trend for kjemikalietankmarkedet, og jekker opp forventningen på resultatet, men ser begrenset med triggere som løfter aksjekursen de kommende kvartalene.

«Vi senker vårt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2022-23 med 12 prosent, og forventer en gjennomsnittlig time charter-inntjening (TCE) på henholdsvis 21.700 og 22.700 dollar pr. dag. Vår justerte forventning på 2021-resultatet etter skatt er 38 millioner dollar (konsensus: 31 millioner dollar) og 8 millioner dollar for 2022 (konsensus: 29 millioner dollar),» skriver analysesjefen.

I 2023 ligger Kepler Cheuvreux inne med 35 millioner dollar i resultat etter skatt (konsensus 62 millioner dollar).