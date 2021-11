Western Bulk løfter guidingen igjen

Western Bulk venter et resultat etter skatt på 60–70 millioner dollar i 2021 og indikerer et utbytte på minst 40 millioner dollar for 2021, opplyses det i en melding tirsdag.

Resultatguidingen for året er opp 10 millioner dollar fra prognosen kommunisert 5. oktober, mens utbytteguidingen er opp 10 millioner dollar fra hva selskapet kommuniserte 9. oktober i forbindelse med noteringen på Euronext Growth.

Etter å ha nådd en topp på nesten 40.000 dollar pr. dag i midten av oktober, har Baltic Supramax-indeksen falt med 35 prosent til rundt 26.000 dollar pr. dag over bare noen få uker.

«Den høye markedsvolatiliteten er positiv for Western Bulk ettersom selskapet kan posisjonere seg til å dra nytte av muligheter i både stigende og fallende markeder. Til tross for den siste markedsnedgangen, er ratene fortsatt på svært sunne nivåer, noe som åpner for høy markedsvolatilitet som er en nøkkeldriver for Western Bulks lønnsomhet», heter det i meldingen.