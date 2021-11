Beste noensinne fra Western Bulk

Det tilsvarer inntil 600 millioner kroner basert på det høyeste anslaget og tirsdagens vekslingskurs.

Av dette venter selskapet, der Christen Sveaas' Kistefos er største eier, å utbetale minst 40 millioner dollar i utbytte. Det er 10 millioner dollar mer enn tidligere oppgitt.



Forrige oppjustering kom i begynnelsen av oktober, da Western Bulk basert på markedsutsiktene for fjerde kvartal så et nettoresultat etter skatt på mellom 50 og 60 millioner dollar for helåret 2021.

All time high

– Dette vil bli det beste resultatet vi har hatt i selskapets nær 40-årige historie, sier adm. direktør Hans Aasnæs.

Den forrige rekorden stammer fra 2007, året før finanskrisen. Da leverte Western Bulk et nettoresultat på 52,7 millioner dollar.

Etter å ha nådd en topp på nesten 40.000 dollar pr. dag i midten av oktober har Baltic Supramax-indeksen falt 35 prosent til rundt 26.000 dollar dagen i løpet av de siste ukene.

Markedssvingningene er positive for Western Bulk ettersom selskapet kan posisjonere seg for å dra fordel av muligheter både ved rateoppgang og ratefall.

Forretningsmodellen er basert på at selskapet leier inn skip fra andre rederier og sørger for beskjeftigelsen ved å sikre lastekontrakter. Resultatene avhenger dermed av marginen det klarer å oppnå mellom leiekostnader og fraktinntekter.

Har opsjoner

Tidligere har ledelsen forklart de gode utsiktene for andre halvår med kombinasjonen av et ekstraordinært sterkt fraktmarked og gunstige posisjoner både for laster og innleie av skip som ble avtalt tidlig i år.

Selskapet har skaffet seg opsjoner som sikrer en høy grad av fleksibilitet og mulighet til å dra nytte av økte fraktrater. Ved halvårsskiftet besto flåten av 132 enheter.



I første halvår oppnådde Western Bulk et nettoresultat på 9 millioner dollar, en solid forbedring fra et tap på 2,9 millioner dollar i samme seksmånedersperiode i fjor.



Ved 16-tiden tirsdag ble aksjen handlet for 37,99 kroner. Det gir selskapet en børsverdi på vel 1.262 millioner kroner.