Verdens femte største tidoblet resultatet

Tyske Hapag-Lloyd har så langt i år tjent rått på rekordhøye fraktrater, store kapasitetsproblemer i shippingindustrien og økende transportvolumer. Bunnlinjen steg til 5,6 milliarder euro i perioden januar til september, fra 538 millioner i samme periode i fjor, melder Reuters.

Nettoresultatet er dermed tidoblet i årets ni første måneder, sammenlignet med 2020.

Selskapet venter også at momentet vil være høyt ut året, og at det vil tjene godt på flaskehalser i den globale verdenshandelen. Adm. direktør Rolf Habben Jansen sier til Reuters at han tror situasjonen vil bedres noe rundt det kinesiske nyttåret 1. februar 2022 og inn mot slutten av andre kvartal.

– Pandemien er fortsatt ikke ferdig, så 2022 vil ikke bli et normalt år, sier Jansen.

Holder på guidingen

Hapag-Lloyd holder på guidingen for driftsresultatet, avskrivninger og EBITDA. Driftsresultatet skal ligge på mellom 8,7 og 9,5 milliarder euro, mens EBITDA skal ligge på 10,1-10,9 milliarder euro.

Omsetningen for årets ni første måneder økte med 60 prosent, til 15 milliarder euro, som i hovedsak kan tilskrives en oppgang på 66 prosent i fraktratene. EBITDA endte på 6,8 milliarder, opp fra 1,8 milliarder i 2020, mens driftsresultatet økte til 5,8 milliarder euro, mot 858 millioner i fjor.

Samtidig økte transportkostnadene i perioden med 16 prosent, til 7,4 milliarder, og drivstoffkostnadene økte med 12,4 prosent til 452 dollar pr. tonn.

Selskapet vil utbetale utbytte for 2021.