Rekordmange skip utenfor California

Trafikkorken med containerskip utenfor havnene i Los Angeles og Long Beach i California i USA har nådd en ny topp.

Fredag ble det registrert 83 skip som har ankret opp eller som befinner seg i ventesonen. Det er en økning på fire skip fra onsdag, i tillegg til at det er en ny rekord fra 81 i forrige uke.

Ventetiden for skipene har nå økt til nær 17 dager for å kunne losse av gods og andre varer, hvilket er en dobling på to måneder.

Utfordrende forsyningskjeder har blitt et økonomisk problem for verdens største økonomi og president Joe Biden. Forstyrrelsene i kjedene legger nemlig et kraftig oppsidepress på inflasjonen, skriver Bloomberg, og fremhever samtidig mangelen på tilstrekkelig med arbeidskraft.

– Nådd kapasitet

Tidligere onsdag kom inflasjonstall fra USA for oktober som viste en oppgang på hele 6,2 prosent på ett år. Det er den høyeste prisveksten på 30 år i USA.

Inflasjonen måles gjennom prisoppgang i alt fra mat og husleie til medisiner og drivstoff. Press på forsyningskjedene og produksjonsproblemer, og økt kjøpelyst blant forbrukerne, er med på å sende inflasjonen rett opp.

– Alle deler av forsyningskjedene har nådd kapasiteten, uttaler Mario Cordero, sjef for Long Beach-havnen, i en uttalelse.



– Vi prøver å øke kapasiteten ved å lete etter steder man kan oppbevare containere, ved å ha lengre åpningstider på havnene, og ved å introdusere en avgift som vil oppmuntre shippingselskapene til å hente ut containerne fra havnen så fort som mulig, sier han.

Gjør grep

Den økte prisveksten som følge av rekordmange strandede containerskip senker kjøpekraften til arbeidstakerne og senker den økonomiske veksten i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Presset har ført til at president Joe Biden har vært nødt til å gå ut offentlig og gjøre grep for å bevise at han kan temme den høye inflasjonen i landet.

Det hvite hus har blant annet inngått en avtale med Los Angeles for å sikre at driften ved havnen er døgnåpen, syv dager i uken. Håpet er at initiativet vil redusere antall skip og ventetiden for alt fra sko og sykler til biler.

Flaskehalsene utgjør også et problem for marginene til de store merkevarene. Sportsgiganten Adidas opplyste tidligere denne uken at fraktkostnadene vil bli nesten 200 millioner euro høyere i år enn hva selskapet opprinnelig planla. Det tilsvarer nesten 2 milliarder kroner.

Den svenske møbelgiganten IKEA rammes også hardt av de økte fraktkostnadene. Selskapet har rapportert at fraktkrisen har kostet produsenten drøyt 2,5 milliarder kroner, ifølge Dagens Industri.