Jinhui Shipping bedret bunnlinjen kraftig, men skal ikke utbetale utbytte

Jinhui Shipping and Transportation fikk et driftsresultat på 19,8 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot et driftsresultat på 1,5 millioner dollar i samme periode året før, ifølge selskapets seneste kvartalsrapport.

Omsetningen ble 40,4 millioner dollar i perioden, mot 14,3 millioner i samme periode i fjor. Nettoresultatet ble 19,4 millioner dollar, mot 0,9 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Styret har besluttet å ikke betale utbytte for tredje kvartal, opplyses det.

Les hele kvartalsrapporten her.