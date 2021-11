Rød ukestart for Baltic Dry-indeksen

- - -

Mandag faller Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, 1,7 prosent til 2.759 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize-ratene faller 2,2 prosent til 31.113 dollar, panamax er ned 2,9 prosent til 24.331 dollar mens supramax-ratene stiger 0,3 prosent til 24.849 dollar.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 5,2 prosent, 2020 Bulkers er ned 4,6 prosent, Belships faller 2,7 prosent mens Jinhui Shipping er ned hele 11,0 prosent.

Mandag har Jinhui Shipping offentliggjort sine tredjekvartalstall, hvilket viste et driftsresultat på 19,8 millioner dollar, mot et driftsresultat på 1,5 millioner dollar i samme periode året før. Samtidig har det blitt klart at selskapet ikke vil betale utbytte for tredje kvartal.

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.