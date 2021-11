Svakere enn ventet fra BW LPG

BW LPG fikk en EBITDA på 65 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot 67 millioner dollar i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet en EBITDA på 79 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront fra fire analytikere.

TCE-inntektene var 105 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med 102 millioner i samme periode i fjor. Her var det ventet 112 millioner dollar.

Driftsresultatet for kvartalet endte på 39 millioner, opp fra 33 millioner og ventet 41 millioner dollar.

Resultatet etter skatt ble 29 millioner. Det var litt opp fra 25 millioner dollar i tredje kvartal 2020, men svakere enn analytikernes forventninger på 31 millioner.

Kontraktsdekning

BW LPG har sluttet omtrent 80 prosent av tilgjengelig dager i fjerde kvartal 2021 til en snittrate på rundt 32.000 dollar pr dag på discharge to discharge-basis.

For 2022 har BW LPG en timecharter out-kontraktsdekning på 16 prosent med en snittrate på 33.100 dollar pr dag. Tilsvarende tall for 2021 er på 37 prosent med en dagrate på 33.900 dollar.

Time charter in for 2021 er på 25.900 dollar pr dag og 26.100 dollar pr dag for 2022.

Styret har besluttet et kvartalsutbytte på 0,10 dollar pr aksje, mot ventet 0,10 dollar pr aksje.