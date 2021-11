Drysser enda mer utbytte på aksjonærene

FLEX LNG hevet omsetningen med drøyt 147 prosent i årets tredje kvartal, til 81,75 millioner dollar. Det er også en oppgang fra 65,8 millioner dollar i årets andre kvartal.

Resultatet før skatt endte på 32,79 millioner dollar, langt over fjorårets tredje kvartal på 3,86 millioner, og resultatet pr. aksje endte på 0,62 dollar pr. aksje for kvartalet.

Gjennomsnittlig TCE-rate var på 68.341 dollar pr. dag for tredje kvartal, opp fra 57.780 dollar pr. dag i andre kvartal. Justert EBITDA kom inn på 64,5 millioner dollar, opp nesten 18 millioner fra det foregående kvartalet.

– Vi er glade for nok et sterkt kvartal med inntekter omtrent i tråd med guidingen på 80 millioner dollar. I fjerde kvartal vil vi også bli belønnet for å opprettholde en 30 prosent eksponering mot spotmarkedet, siden det for øyeblikket er sterkt, sier Øystein Kalleklev, adm. direktør i FLEX LNG.

FLEX LNG Skipeiende selskap med en flåte bestående av 13 gasstankskip (LNG-er).

Adm. direktør er Øystein Kalleklev.

Har hovedkontor i Bermuda.

Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading.

– Vi løfter dermed inntektsestimatet for fjerde kvartal fra tidligere 85-100 millioner til 110 millioner dollar, og forbedrer med det inntjeningen ytterligere på kort sikt, legger han til.



Selskapet har sikret langsiktige timecharter-avtaler med en bandet portefølje av markedsrente- og fastrentekontrakter. Ved utgangen av kvartalet hadde flåten til sammen 33 års faste periode, og med opsjoner kan det strekke seg til 69 år.

FLEX kjøpte tilbake 152.656 egne aksjer i løpet av perioden, og har så langt i år kjøpt tilbake 980.000 aksjer til totalt 9,4 millioner dollar, tilsvarende 9,64 dollar pr. aksje.

– Gitt den sunne inntjeningen, positive utsikter og supersterke finansielle posisjonen har styret besluttet å heve det kvartalsvise utbyttet fra 0,40 dollar pr. aksje til 0,75 dollar. Det gir aksjonærene en avkastning på omtrent 14 prosent, sier Kalleklev.

Les hele kvartalsrapporten her.