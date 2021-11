Pareto, Arctic, DNB og SEB hever – øyner stabile og høye utbytter

Tirsdag gikk det frem at styret hever utbyttet etter kraftig resultatforbedring for FLEX LNG i tredje kvartal. Nå har flere meglerhus oppjustert deres estimater og kursmål på aksjen.

Pareto Securities og Arctic Securities oppjusterer ifølge TDN Direkt sine kursmål til henholdsvis 240 og 210 kroner pr. aksje fra tidligere 209 og 205 kroner.

DNB Markets og SEB oppjusterer sine kursmål til 230 og 225 kroner fra 213 og 220 kroner pr. aksje.

Samtlige opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

«Vi oppjusterer våre estimater, og finner fortsatt aksjen attraktiv», skriver analytikerne i Pareto i en analyse.

Oppdatert estimater

Gitt selskapets sikring av mer enn 60 prosent av inntjeningsdager i 2022 og 2023 på faste kontrakter, ser Flex LNG ut til å være godt posisjonert til å betale stabile og høye utbytter fremover, mener DNB Markets, ifølge nyhetsbyrået.

«Vi har oppdatert våre estimater etter tredjekvartalsrapporten og selskapets guiding, som har ledet oss til å løfte ebitda-estimatene med 7 prosent til 270 millioner dollar for 2021, med 5 prosent til 331 millioner dollar for 2022 og 1 prosent til 320 millioner dollar for 2023», skriver analytikerne i meglerhuset.



Drysser mer utbytte

FLEX LNG hevet omsetningen med drøyt 147 prosent i årets tredje kvartal, til 81,75 millioner dollar. Det er også en oppgang fra 65,8 millioner dollar i årets andre kvartal.

Resultatet før skatt endte på 32,79 millioner dollar, langt over fjorårets tredje kvartal på 3,86 millioner, og resultatet pr. aksje endte på 0,62 dollar pr. aksje for kvartalet.

– Gitt den sunne inntjeningen, positive utsikter og supersterke finansielle posisjonen har styret besluttet å heve det kvartalsvise utbyttet fra 0,40 dollar pr. aksje til 0,75 dollar. Det gir aksjonærene en avkastning på omtrent 14 prosent, uttalte Øystein Kalleklev, adm. direktør i shippingselskapet.



Varsler monsterresultat

LNG-markedet har vært brennhett i oktober og november. Flex LNG-sjefen varsler nå et kvartalsresultat på rundt en halv milliard kroner.