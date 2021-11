Klaveness Combination Carriers avlyser reparasjonsemisjon

For to uker siden hentet Klaveness Combination Carriers 25 millioner dollar til en emisjonskurs på 49 kroner. Hovedaksjonær Klaveness Ship Holding tegnet seg for drøyt 2,3 millioner aksjer, og opprettholder dermed sin eierandel på 53,8 prosent.

Selskapet planla også å gjennomføre en reparasjonsemisjon på 434.500 aksjer til samme kurs.

Det blir det ikke noe av. Styret i selskapet har besluttet å ikke gjennomføre en reparasjonsemisjon ettersom aksjekursen har ligget på nivåer rundt, eller under, emisjonskursen i tiden etter at emisjonen ble gjennomført.

Onsdag sluttet aksjen på 49 kroner.