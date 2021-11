Nummer 11 på aksjonærlisten er Bergen-investoren Frederik Wilhelm Mohns selskap Perestroika og nummer 12 Erik Bartnes' Castel i Oslo. Mohn er også medeier i tankrederiet Viken Crude i hjembyen sammen med skipsreder Tom Chr. Steckmest.

VesselsValue verdsetter dagens eide flåte på 78 skip til 1.810 millioner dollar; nær 16 milliarder kroner. Selv opererer selskapet med en bokført verdi på 1.943 millioner dollar, som gir en egenkaptal på 1.113 millioner dollar.

HAFNIA-AKSJONÆR: Frederik Wilhelm Mohn. Foto: Songa Offshore

Kjempeflåte

Når oppkjøpet er gjennomført, antagelig i februar neste år, vil Hafnia operere en flåte på 233 produkt- og kjemikalietankskip, hvorav den eide og innbefraktede delen av tonnasjen vil telle 133 skip.

Ifølge rederiet blir det dermed verdens største aktør i denne shippingnisjen. Gjennomsnittsalderen på flåten synker til syv år som et resultat av utvidelsen.

Samtidig øker gjelden med 757 millioner dollar til 2 milliarder dollar ettersom belåningsgraden på Chemical Tankers' flåte er noe høyere enn på Hafnias skip.

Skov venter at fraktmarkedet vil styrke seg i fjerde kvartal og inn i 2022 i takt med at oljeetterspørselen tar seg opp til før-corona-nivåer. I tillegg sier han at flåteutvidelsen vil bedre inntjeningen i volatile markeder og skape grunnlag for en mer bærekraftig og fremtidsrettet drift.

Pr. 8. november var 60 prosent av kapasiteten i fjerde kvartal dekket med laster til en snittrate på 13.228 dollar pr. skip pr. dag. Nødvendighetsraten for å drive flåten i kontantmessig balanse er marginalt lavere, 12.917 dollar pr. skip pr. dag.

Ifølge Clarksons Platou Securities varierer spotratene for nyere produkttankere nå mellom 13.200 og 23.100 dollar dagen.

Det er to år siden Hafnia ble tatt opp til notering på Oslo Børs etter å ha hentet inn 75 millioner dollar til kurs 25,45 kroner. På det høyeste er aksjen omsatt for 29,23 kroner.

Torsdag ettermiddag ble aksjen handlet for 16,96 kroner, som gir rederiet en børsverdi på 6,3 milliarder kroner.

HAFNIA (Mill. dollar) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 189,5 165,5 EBITDA 29,8 51,7 Driftsresultat −7,9 10,4 Res. før skatt −19,3 0,8 Resultat −20,7 0,4