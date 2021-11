MPC Container Ships økte omsetningen kraftig i tredje kvartal til 118,46 millioner dollar, fra 41,19 millioner i samme periode i fjor. EBITDA-resultatet gikk også kraftig opp til 73,6 millioner dollar, fra 2,7 millioner dollar i tredje kvartal i 2020.

Det tilsvarer en inntektsvekst på 188 prosent og en EBITDA-vekst på 2.645 prosent fra fjorårets tredje kvartal. EBITDA-veksten fra andre til tredje kvartal var på 131 prosent.

Den kraftige oppgangen kan tilskrives et sterkt fraktmarked i kvartalet, kombinert med strategiske skipssalg. Det påvirker resultatet før skatt svært positivt, som endte med et overskudd på 46,58 millioner dollar, og et tilhørende resultat pr. aksje på 0,11 dollar for kvartalet.

– Vi fortsetter å være vitne til et historisk sterkt containermarked med betydelig etterspørselsvekst og høye frakt- og charterpriser. Det forsterkes av forstyrrelser i forsyningskjeden, som vi neppe tror vil lette med det første. Vi forventer gunstige forhold for containermarkedet fremover, sier adm. direktør Constantin Baack.

– Vi ser frem til å returnere betydelige deler av inntjeningen til investorene, og vi vil foreslå en betydelig fordeling i første kvartal 2022. Vi forventer også å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i starten av neste år for å foreslå kvartalsvise utbytter fremover, legger han til.



Selskapet vil prioritere å utbetale 75 prosent av justert netto overskudd til aksjonærene, fremgår det av rapporten.

Utnyttelsesgraden var på 97,7 prosent, noe høyere enn på samme tid i fjor, da den var på 96,9 prosent. Gjennomsnittlig TCE-rate var på 19.656 dollar pr. dag, mot 13.437 dollar i samme periode i 2020.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 76,5 millioner dollar, som tilsvarer en egenkapitalandel på 58,4 prosent og en gearingsgrad på 34,8 prosent. Flåten består av 75 containerskip, hvorav 67 er egne og 8 er drevet i et felleskontrollert selskap.

Hever guidingen

MPC Container Ships hever også gudingen for hele 2021.

Det venter nå en omsetning på 360-365 millioner dollar i 2021, og en EBITDA på 305-315 millioner dollar.

Tidligere har det guidet mot en omsetning på 320-325 millioner dollar og en EBITDA på 210-215 millioner dollar.

Oppjusteringen avhenger av enkelte antagelser, som at det vil være en estimert gevinst på 99 millioner dollar knyttet til salg av ni skip inneværende år, der seks må sluttføres i fjerde kvartal.

