American Shipping Company fikk et normalisert driftsresultat før av- og nedskrivninger EBITDA på 22,3 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot 22,4 millioner dollar i samme periode året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport fredag.

Selskapet hadde et resultat før skatt på 4,5 millioner dollar i kvartalet (-6,6).

Kvartalsutbytte er fastsatt til 0,12 dollar pr. aksje, som er opp 20 prosent fra forrige kvartal.

Selskaper skriver at fire tankskip for øyeblikket er i varmt opplag, og at antall fartøy i opplag ventes ytterligere redusert inn i neste år med bakgrunn i global økonomisk innhenting stramme energimarkeder.

Videre skriver selskapet at etterspørselen etter clean-produkter i USA omtrent hentet seg inn til førpandeminivåer.

«Amerikansk raffineriutnyttelse ventes å bedres ettersom vedlikeholdsesongen nærmer seg slutten og global økonomisk innhenting fortsetter», skriver selskapet.