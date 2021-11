12. november meldte Höegh Autoliners at det ville børsnoteres på Euronext Growth, og at det hadde fått med seg fire hjørnestensinvestorer for å hente én milliard kroner.

Firerbanden bestod av LHC, KLP Kapitalforvaltning, Intertrade Shipping og Global Value, som forpliktet seg til å tegne aksjer for totalt 425 millioner kroner. Det var underlagt visse betingelser og til en pris pr. aksje på inntil 21,00 kroner.

Aksjekursen på 21,00 kroner tilsvarer en egenkapitalverdi før emisjonen på 2,8 milliarder kroner.



I forrige uke gikk selskapet videre med transaksjonen og bekreftet at emisjonen ville bestå av inntil 50 millioner nye aksjer, med en opsjon på utvidelse med ytterligere 7,5 millioner aksjer, til 21,00 kroner pr. aksje.

I dag, mandag, har Höegh Autoliners blitt informert av tilretteleggere om at det er mottatt ordrer slik at aksjetilbudet, inkludert overtildelingsopsjonen og den potensielle upsize-opsjonen, er overtegnet til den faste prisen på 21 kroner pr. aksje, ifølge en melding fra selskapet.

Første handelsdag for aksjen med tickeren «HAUTO» er ventet til eller rundt 29. november, altså mandag neste uke.