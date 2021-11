Milliardutbytte i Golden Ocean

Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group leverer et rekordresultat i tredje kvartal og betaler 0,85 dollar pr. aksje i utbytte.

Det betyr en direkteavkastning på 10 prosent basert på sluttkursen på aksjen på Oslo Børs tirsdag.

Nettoresultatet i tremånedersperioden ble 195,3 millioner dollar, tilsvarende 1,74 milliarder kroner, eller 0,97 dollar pr. aksje. Det er en femdobling fra samme periode i fjor.

Når utbyttene som er utbetalt tidligere i år plusses på, betyr dividenden etter tredje kvartal at det tilsammen sendes 321 millioner dollar til Golden Ocean-eierne i år.

Golden Ocean Group-aksjen er opp 74,5 prosent til 71,95 kroner siden årsskiftet. På det meste, i begynnelsen av september, ble den handlet for 105,80 kroner.

Bedre i fjerde kvartal

Fredriksens tørrlastsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen sier seg godt fornøyd med et solid resultat.

Og selv om spotmarkedet for store bulkcarriere har svekket seg sammenlignet med rekordnoteringene i høst - på det meste var capesize-ratene oppe i 85.000 dollar dagen - er det fortsatt svært god butikk å frakte kull, koks, malm og korn.

Gjennomsnittsinntjeningen pr. skip pr. dag ligger høyere så langt i fjerde kvartal enn i tremånedersperioden juli-september.

Capesize-skipene som Golden Ocean driver seilte inn et daglig snitt på 38.142 dollar i tredje kvartal. Så langt er cirka 82 prosent av capesize-kapasiteten i fjerde kvartal sikret frakter til cirka 41.900 dollar dagen.

For panamax-delen av flåten er de tilsvarende tallene 24.733 og 27.300 dollar pr. skip per dag. Sistnevnte gjelder 82 prosent av de tilgjengelige seilingsdagene for denne delen av flåten i perioden oktober-desember.

Venter hopp etter OL

Deler av flåten er også sikret laster til gode rater i første kvartal, det tradisjonelt svakeste for tørrlastrederiene. Pr. dag er 30 prosent av capesize-kapasiteten i perioden januar-mars utleid for cirka 33.200 dollar dagen, mens 36 prosent av panamax-flåten er utleid til 24.150 dollar pr. skip pr. dag.

Tørrlastmarkedet har svekket seg i takt med reduksjonen i stålproduksjonen i Kina i forkant av vinter-OL i februar.

Uhrenfeldt Andersen venter imidlertid at stålproduksjonen i og jernmalmimporten til Kina vil ta seg opp igjen når vinter-OL er avsluttet.

Om rekordslutningene for capesize-carriere i oktober sier han at disse primært var drevet av kulletterspørsel.

– Hverken vi eller andre ventet at dette var nivåer som skulle opprettholdes. I dag har cape-markedet korrigert og ligger nå på 33.000 dollar dagen. Det er 20.000 dollar over vår nødvendighetsrate for å drive denne delen av flåten i kontantmessig balanse, sier han.

GOLDEN OCEAN GROUP (Mill. dollar) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 387,6 185,6 Driftsresultat 190 48,3 Res. før skatt 195,4 39,1 Resultat 195,3 39,1