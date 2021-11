Avance Gas, som er kontrollert av John Fredriksens Hemen Holding, endte tredje kvartal med driftsinntekter på 47,4 millioner dollar, opp fra 36,3 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport torsdag.

Resultatet endte på 4,2 millioner, opp fra 2,3 millioner dollar i samme kvartal 2020, mens driftsresultatet steg fra 7,4 til 8,1 millioner dollar

Stor svingninger i inntjeningen

I desember i fjor og januar i år var det klondikelignende tilstander i VLGC (Very Large Gas Carrier)-markedet med rater på i overkant av 100.000 dollar dagen. Hoveddriveren i markedet den gang var en kraftig vekst i LPG-eksporten fra USA til Asia. På sensommeren og i inngangen til høsten var imidlertid markedet svakt og i midten av september var ratene nede i rundt 20.000 dollar dagen. Den seneste måneden har markedet strammet seg til igjen og ifølge Clarksons Platou er VLGC-ratene nå oppe i rundt 47.000 dollar dagen igjen.

Lavere Midtøsten eksport samt at høye priser på LPG i USA reduserte spotaktiviteten i arbitasjespilet mellom USA og Aisa var hovedårsakene til at ratenivåene svekket seg betydelig i august og september.

John Fredriksens Hemen Holding eier nå 77,3 prosent av aksjene i Avance Gas, etter at selskapet mottok tilsammen aksepter for 27,1 millioner aksjer i det pliktige budet på Avance Gas. Det tilsvarte cirka 35 prosent av aksjene i gassrederiet. Tilbudsplikten ble utløst etter Fredriksens Avance Gas-kjøp i august, da eksponeringen via Hemen og Frontline passerte 33,3 prosent.

Avance Gas Holding Eier og driver en flåte bestående av gasstankskip (VLGCer).

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Kristian Sørensen.

Største aksjonær er John Fredriksens Hemen Holding.