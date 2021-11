– At vi året sett under ett, dersom ikke noe uforutsett skjer, vil tjene penger i det svakeste tankmarkedet som har vært de siste 20 årene, betyr vel at modellen virker, sier Frydendal.

Hunter-modellen er basert på at selskapet har en flåte bestående av moderne og drivstoffgjerrige skip som er utstyrt med renseutstyr i form av scrubbere, noe som gir høyere inntjening.

Det regnskapsmessige resultatet i tredje kvartal ble et underskudd på 1,7 millioner dollar, hvorav 1,1 millioner skyldtes valutaeffekter i forbindelse med utbetaling av utbytte.

Justert for valutaeffektene endte resultatet med et underskudd på 0,6 millioner dollar. Akkumulert etter de tre første kvartalene er regnskapet i pluss med 3,3 millioner dollar.

Flere salg

– Det er alltid utfordrende å se et resultat for bare ett kvartal fordi det lett gir et ufullstendig bilde av situasjonen. For eksempel hadde vi 18 dager «offhire» på et skip fordi det måtte komme i posisjon, men det fører til at vi får økte inntekter fremover. Det blir derfor riktigere å se dette over en lengre periode, sier Hunter-sjefen.

Målt med samme periode i fjor var inntektene i perioden juli–september kraftig ned. Men bortsett fra at fraktmarkedet var svakere i år enn på sensommeren og høsten 2020 reflekterer nedgangen primært at antallet Hunter-skip er redusert som følge av salgene.

«Vi har klart å leie ut fartøyene på kortere kontrakter til premiumpriser. Vi tror flåten vår er godt posisjonert fremover», skriver selskapet i rapporten.



Hunter Group Oslo-basert tankrederi med en flåte på fire scrubber-utstyrte VLCC-er levert i 2019 og 2020.

Adm. direktør er Erik A. S. Frydendal.

Største aksjonær er Arne Fredly.

Hunter Group mener at den positive utviklingen på tampen av tredje kvartal har fortsatt inn i den siste tremånedersperioden av året og ser en rekke positive drivere for tankmarkedet fremover. Selskapet mener at tørketiden med ekstremt lave rater nå er over.

John Fredriksens børsnoterte tankrederi Frontline fremlegger sine kvartalstall mandag neste uke.

Ved 13-tiden torsdag ble Hunter-aksjen handlet for 3,07 kroner, som gir rederiet en markedsverdi på 1,76 milliarder kroner. Siden årsskiftet er aksjen ned 14,5 prosent.